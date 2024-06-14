Психолог Макаренко рассказала, что манипулятора выдают постоянные изменения в поведении
По ее словам, абьюзеры часто используют технику «ближе-дальше». Они вовлекают свою жертву в постоянные эмоциональные качели. Кроме того, манипуляторы не хотят поддерживать серьезные разговоры.
«Манипулятор не склонен к сантиментам, он „питается“ вашим подавленным состоянием. Это позволяет контролировать вас, держать на „коротком поводке“», — отметила эксперт.
Она посоветовала хорошо подумать, продолжать ли отношения с человеком, который избегает откровеных бесед и заставляет другого все время чувствовать вину.