Психолог Макаренко рассказала, что манипулятора выдают постоянные изменения в поведении

Если партнер в самом начале отношений все время меняет поведение от холодного и недоступного до пылкого влюбленного, это может быть признаком, что он манипулятор. Об этом aif . ru рассказала психолог Мария Макаренко.

По ее словам, абьюзеры часто используют технику «ближе-дальше». Они вовлекают свою жертву в постоянные эмоциональные качели. Кроме того, манипуляторы не хотят поддерживать серьезные разговоры.

«Манипулятор не склонен к сантиментам, он „питается“ вашим подавленным состоянием. Это позволяет контролировать вас, держать на „коротком поводке“», — отметила эксперт.

Она посоветовала хорошо подумать, продолжать ли отношения с человеком, который избегает откровеных бесед и заставляет другого все время чувствовать вину.