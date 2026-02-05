Психолог Макаренко предостерегла от зависимости к ИИ-собеседникам

Российские психологи обеспокоены возникновением нового типа зависимости — «цифровой интимности». Речь идет о привязанности пользователей к виртуальным собеседникам, чат-ботам и партнерам на базе искусственного интеллекта (ИИ). Психолог Мария Макаренко в беседе с «Известиями» объяснила, что главная уязвимость таких отношений — их абсолютная доступность и безопасность. ИИ-партнер не устает, не спорит и идеально подстраивается под ожидания пользователя.

Макаренко подчеркнула, что это особенно критично для подростков, которые только учатся выстраивать социальные связи. В отличие от реальных людей, ИИ-партнеры доступны 24/7, что формирует опасную привычку к мгновенному удовлетворению эмоциональных потребностей.

Психолог выделила четыре ключевых фактора, делающих отношения с ИИ притягательными и одновременно рискованными. Так, ИИ-общение удовлетворяет запрос «здесь и сейчас» в любое время суток, а также безоговорочно хвалит и соглашается, создавая иллюзию, что пользователь всегда прав.

Кроме того, отсутствие конфликтов создает ложный эталон «идеальных» отношений. Для людей с высоким интеллектом или широтой интересов ИИ становится уникальным «универсальным» собеседником.

«Привыкнув, что ИИ "понимает с полуслова", люди теряют способность ясно формулировать мысли и терпеливо доносить их до других», — считает Макаренко.

Психолог подчеркивает, что ключ — не в отказе от технологий, а в осознанном их использовании, не жертвуя человеческими связями. Она призывает к обучению на уровне семьи и школы, чтобы разъяснить подросткам разницу между симуляцией эмпатии и настоящим сопереживанием.