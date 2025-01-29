Психолог Майлян призвал родителей не ругать детей за ошибки в домашнем задании

Фото: РИА «Новости»

Многие дети избегают выполнения домашних заданий, находя всевозможные предлоги, чтобы оттянуть начало занятий. Одной из причин может быть страх совершить ошибку, рассказал психолог Давид Майлян в беседе с РИАМО.

По его словам, в такой ситуации не стоит конфликтовать и критиковать ребенка. Лучший выход — оказать поддержку.

«Ошибки — это естественная часть процесса обучения. Поэтому не стоит ругать ребенка за ошибки, лучше помочь ему их исправить. Будьте терпеливы и постепенно приучайте школьника к тому, что выполнение домашних заданий — это важная часть его жизни», — отметил эксперт.

Майлян также рекомендовал сделать учебный процесс более привлекательным для детей. Можно, например, использовать игровые методики, загадки или головоломки. Важно также поощрять успехи ученика, добавил сайт KP.RU.

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