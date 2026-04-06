Психолог Маденко рекомендовала покупать ребенку полноценный смартфон в возрасте 14-16 лет

Психолог Екатерина Маденко в беседе с NEWS.ru порекомендовала родителям не покупать детям персональные гаджеты до семи лет. Она считает, что ранний доступ к планшетам и телефонам может негативно сказаться на внимании ребенка и помешать его живому общению.

Специалист отметила, что в возрасте от семи до десяти лет ребенку можно приобрести общий или детский планшет, но с определенными ограничениями: возрастные приложения, ограниченное время использования, отсутствие доступа к платежам и социальным сетям. Главное, по словам Маденко, — научить ребенка правилам безопасного и ответственного использования гаджетов.

Психолог также подчеркнула, что в возрасте 11–13 лет, когда возрастает социальное давление, лучше выбрать простой телефон для связи. По ее мнению, рассматривать покупку полноценного смартфона стоит только после достижения ребенком возраста 14–16 лет.