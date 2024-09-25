Психолог Маденко: до 17 лет необходимо прочитать «1984» и «Преступление и наказание»

Психолог Екатерина Маденко назвала произведения, которые необходимо прочитать в возрасте с 6 до 17 лет. Книги с яркими иллюстрациями и простым текстом развивают у детей эмпатию, отметила эксперт в беседе с News.ru .

По ее словам, в этих целях отлично подойдут «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла и «Маугли» Редьярда Киплинга. Сказки стимулируют воображение и понимание окружающего мира, добавила специалист.

В список литературы для обязательного чтения подростков психолог включила «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «1984» Джорджа Оруэлла. Серьезные произведения способствуют формированию критического мышления.