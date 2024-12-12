Психолог Лысенко назвала неуверенность в себе причиной ревности

Многие пары сталкиваются с такой проблемой, как ревность. Что лежит в ее корне, «Газете.Ru» рассказала практикующий психолог, преподаватель международного института психологии Smart Любовь Лысенко.

По ее словам, причина, по которой человек ревнует, кроется в неуверенности в себе. Если это чувство лежит в основе отношений, то их нельзя назвать здоровыми, отметила психолог.

Она добавила, что у ревности есть и небезопасная форма. В частности, до 14% всех убийств совершаются из-за этого чувства.

Как отметили «Известия», не стоит идти на поводу у ревнивого человека. Он может придумывать несуществующие причины без какого-либо повода.