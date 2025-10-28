Психолог Лысакова сообщила, что после 40 лет друзья юности могут не вписываться в новые приоритеты

Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова поделилась с Life.ru мнением о том, как трансформируются дружеские отношения с возрастом.

Специалист указала на нюансы дружбы после 40 лет. Так, приоритеты меняются, и приятели отходят на второй план из-за семейных обязанностей и других забот. Нередко результатом становятся конфликты и обиды.

По словам эксперта, к данному возрасту у многих сформировано устойчивое мировоззрение, которое может не совпадать с взглядами друзей юности. В результате старые дружеские связи оказываются под угрозой.