Психолог Лунюшин сообщил, что мужчины редко бросают жен ради любовниц

Эксперт выделил несколько ключевых причин подобного решения. Первая обусловлена искренними чувствами к женатому мужчине, зачастую сопровождающимися иллюзиями о возможном расставании партнера с женой ради новой любви.

«Как правило, такой мужчина редко бросает законную супругу», — предупредил специалист.

По его словам, вторая мотивация состоит в стремлении избежать обязательств, связанных с семейными обязанностями. Женщина сознательно выбирает отношения исключительно ради удовлетворения личных потребностей, будь то эмоциональная близость или физическая связь. Такие женщины понимают, что женатому человеку комфортнее иметь свободные отношения, не предполагающие бытовых забот, которые традиционно ложатся на плечи супруги.