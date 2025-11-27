Психолог Лунюшин объяснил, что отвращение к партнеру возникает в любых долгих отношениях

Эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии, психолог Сергей Лунюшин рассказал ИА RuNews24.ru о различных стадиях отношений и объяснил, почему возникает отвращение к партнеру.

По словам специалиста, первый этап отношений, называемый конфетно-букетным, длится примерно от полугода до двух лет. Затем наступает чувство пресыщения, за которым следует отвращение к партнеру. Лунюшин подчеркнул, что этот этап неизбежен для любых долгосрочных отношений, написала «ТСН24».

«На фазе отвращения начинаются ссоры, как будто вам дали лупу и вы концентрируетесь на недостатках, которые есть у партнера», — отмечает психолог.