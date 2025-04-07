Психолог Лунюшин: неумение отказывать часто связано со страхом осуждения

Причиной злоупотребления добротой часто является неспособность отказывать. Люди помогают, чтобы чувствовать себя нужными, но нередко это приводит к использованию их ресурсов. Об этом рассказал психолог Сергей Лунюшин в беседе с ИА RuNews24.ru .

«Главная причина — неумение сказать „нет“. Это связано с чувством вины, страхом осуждения или синдромом жертвы», — пояснил эксперт.

Он добавил, что иногда корни такой проблемы лежат глубоко в подсознании, и тогда необходима помощь профессионала.

Лунюшин посоветовал учиться отличать настоящую потребность в помощи от манипуляции. Психолог подчеркнул важность понимания собственных мотивов и границ, чтобы защитить свою энергию и ресурсы.