Психолог Лунюшин: через 5 лет совместной жизни партнеры достигают важного рубежа

Психолог высшей категории Сергей Лунюшин в интервью ИА RuNews24.ru объяснил, что чувство любви развивается поэтапно и зависит от ряда факторов.

Первая стадия отношений характеризуется эмоциональным подъемом и эйфорией. Люди испытывают сильное чувство радости и счастья благодаря выбросу гормонов дофамина и серотонина. На данном этапе партнеры склонны идеализировать друг друга, преувеличивать положительные черты и закрывать глаза на недостатки. Продолжительность этого этапа варьируется индивидуально, но в среднем длится от одного до двух лет.

Когда гормональный всплеск утихает, наступает новый этап — осознанное восприятие партнера. Люди начинают видеть реальные различия и привычки друг друга. Часто возникают конфликты, обусловленные различиями убеждений и привычек. Если паре удается договориться и наладить общение, они переходят на следующую стадию. Иначе возможны расставания или кризисы в отношениях.

Через пять лет совместной жизни партнеры достигают важного рубежа. Теперь они хорошо знают друг друга, осознают сильные и слабые стороны любимого человека. Чувство настоящей любви формируется постепенно, когда супруги перестают требовать идеальности и научаются поддерживать друг друга в сложных ситуациях.