Психолог Литвинцева предупредила о болезненных последствиях летних романов

Психолог Валерия Литвинцева в интервью News.ru предупредила о возможных негативных последствиях летних романов, которые начались в попытке справиться с одиночеством.

По ее словам, нередко влечение к противоположному полу указывает на внутреннюю нехватку эмоционального тепла, признания или телесного контакта. Если человек понимает свои мотивы, легкие связи могут быть приятным опытом.

«Но если роман — это попытка заглушить пустоту или убежать от себя, последствия будут болезненными», — заявила эксперт.

Чтобы такие отношения не превратились в источник стресса, пояснила психолог, важно научиться отличать мимолетный импульс от осознанного выбора, честно оценивать свои желания, не строить иллюзий и уметь завершать отношения без чувства вины.