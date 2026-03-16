Психолог Литвинцева подчеркнула, что зрелые отношения допускают изменения

Иногда дружеские отношения, казавшиеся прочными и незыблемыми, внезапно начинают меняться. Встречи теряют свою привлекательность, разговоры становятся натянутыми, а после общения появляется чувство опустошения. Многие в такой ситуации ощущают вину, опасаясь, что предают своих друзей. Однако психолог Валерия Литвинцева объяснила Life.ru , что это часто связано с естественными изменениями в жизни.

По мнению специалиста, дружба формируется на основе общего жизненного контекста, который включает возраст, среду, интересы, ценности и жизненные задачи. Школьные друзья объединяются одной реальностью, университетские — другой, а коллеги — третьей. Когда этот контекст совпадает, людям легко находить общий язык.

Со временем люди меняются: кто-то строит карьеру, кто-то сосредотачивается на семье, кто-то пересматривает свои ценности и образ жизни. То, что раньше объединяло, постепенно теряет значение, и возникает ощущение, будто человек «вырос» из прежней дружбы.

«Психике бывает трудно принять такие изменения, потому что дружба часто воспринимается как что-то постоянное. Поэтому появляется чувство предательства — будто если отношения ослабевают, значит, кто-то оказался недостаточно верным», — отметила Литвинцева.

Психолог подчеркнула, что зрелые отношения допускают изменения. Иногда дружба просто трансформируется: ежедневное общение сменяется редкими, но теплыми встречами. Бывает и так, что отношения постепенно заканчиваются, потому что у людей больше не остается общего пространства для контакта.