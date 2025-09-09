Психолог Левченко рассказала, что риску опасных знакомств подвержены одинокие подростки

В Санкт-Петербурге обнаружили тело 15-летней девочки, которая, по предварительным данным, познакомилась с будущим убийцей в онлайн-игре. В беседе с РИАМО ситуацию прокомментировала юрист и психолог Татьяна Левченко.

По ее словам, дети, как и взрослые, воспринимают онлайн-игры как пространство для общения. Виртуальный мир объединяет людей, и знакомства могут перерасти как в долгие дружеские отношения, так и привести к неприятным последствиям.

«Проблема точно не в онлайн-играх. Познакомиться с человеком ребенок мог где угодно», — заявила специалист.

Как пояснила психолог, подростки, испытывающие трудности в общении в реальной жизни, больше подвержены риску опасных знакомств в Сети. Они могут попасть в ловушку, соблазняясь вниманием и романтическими иллюзиями. Онлайн-общение позволяет скрывать подлинную личность, что ставит подростков в уязвимое положение, добавил «ФедералПресс».