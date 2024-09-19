Психолог Леонтьева: измены и зависимости — самые частые причины разводов россиян
Психолог Диана Леонтьева перечислила самые частые причины разводов россиян. В список попали недопонимание и конфликты в быту, сообщило ИА НСН.
По словам эксперта, нередко пары расходятся из-за измен. Однако многие все же предпочитают игнорировать признаки неверности, не желая знать правду.
Эксперт также отметила, что к разрыву приводят внутренние состояния человека, провоцирующие зависимости. С таким партнером крайне сложно сохранить семью, добавил «ФедералПресс».
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