Психолог Диана Леонтьева перечислила самые частые причины разводов россиян. В список попали недопонимание и конфликты в быту, сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, нередко пары расходятся из-за измен. Однако многие все же предпочитают игнорировать признаки неверности, не желая знать правду.

Эксперт также отметила, что к разрыву приводят внутренние состояния человека, провоцирующие зависимости. С таким партнером крайне сложно сохранить семью, добавил «ФедералПресс».