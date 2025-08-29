Психолог Леонова предупредила об истощении организма при бесконечном саморазвитии

Семейный психолог Алена Леонова в разговоре с Pravda.Ru указала на потенциальные риски постоянного стремления к саморазвитию .

По словам эксперта, человек, непрерывно побуждающий себя к действию, может лишиться полноценного отдыха. Это ведет к истощению организма и даже финансовым трудностям.

Леонова обратила внимание на миф о волшебном мышлении, которое якобы может изменить жизнь без реальных усилий. Как пояснила психолог, вдохновленные обещаниями «гуру саморазвития» люди берут кредиты на дорогостоящие курсы и тратят средства на сомнительные практики, что часто приводит к долгам, добавил aif.ru.