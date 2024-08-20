Психолог Лебедева: родителям нельзя показывать тревоги при подготовке ребенка к детсаду

Первый поход ребенка в детский сад может обернуться слезами. Именно поэтому большое значение имеет грамотная подготовка, рассказала психолог Юлия Лебедева в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, адаптация может занять до нескольких месяцев. За данный период дети привыкают к новым правилам, людям и распорядку.

«Родители могут познакомить ребенка с детским садом; <…> специально гулять мимо здания сада, рассказывая, как интересно там можно проводить время, играть с другими ребятами», — предложила эксперт.

Она также рекомендовала взрослым не демонстрировать личные тревоги и волнения. При необходимости стоит проработать эмоции со специалистом.

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