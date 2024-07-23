Психолог Лебедева предупредила, что отказ от сна может привести к болезням сердца и депрессии

Отказ от сна ради более «приоритетных» целей может иметь серьезные последствия. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Юлия Лебедева.

Она предупредила, что в краткосрочной перспективе это может проявляться как усталость, раздражительность, снижение внимания и ухудшение краткосрочной памяти.

При этом долгосрочное игнорирование сна может вызвать еще более серьезные проблемы, такие как развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабет, ожирение, депрессию, ослабление иммунной системы, а также может способствовать возникновению деменции, добавила психолог.