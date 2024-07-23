Психолог Лебедева: недостаток сна может привести к болезням сердца и депрессии

Долгое пренебрежение сном может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и появлению депрессии. Об этом рассказала психолог Юлия Лебедева в беседе с « Газетой.Ru ».

По словам специалиста, также недостаток сна способен спровоцировать ожирение, деменцию и ослабление иммунной системы. Улучшить его качество помогут ароматерапия с маслом сибирского кедра, видео и аудио АСМР, включение оранжевого света вечером, сообщили «Известия».

Кроме того, наладить сон можно через ведение дневника, медитации осознанности и специальную музыку с замедленным ритмом, отметила Лебедева.