Психолог Ланг: знакомства в интернете зачастую оборачиваются разочарованием при встрече | 360°

Общество 07 мая 2024, 15:27 Психолог Ланг: знакомства в интернете зачастую оборачиваются разочарованием при встрече

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Около 80% россиян предпочитают искать себе пару через интернет. При этом онлайн-знакомства зачастую оборачиваются разочарованием при реальной встрече, рассказал семейный психолог Сергей Ланг «Вечернему Санкт-Петербургу».

По словам специалиста, в интернете человек может создать какой-то определенный образ с использованием фотошопа. Из-за подобного диссонанса во время свидания возникает удивление и огорчение, отметил психолог.

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Современные мужчины редко оборачиваются на женщин на улице — им легче поставить реакции на фото и прокомментировать публикации в Сети, сообщил «Петербургский дневник».