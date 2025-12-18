Психолог Ланг объяснил, что вера в новогодние ритуалы помогает мобилизовать внутренние резервы

Во время новогодних праздников многие загадывают желания и совершают особые ритуалы в надежде, что мечты сбудутся. Сайт vecherka-spb.ru выяснил у психологов, почему это работает.

Семейный психолог Сергей Ланг объясняет, что вера в ритуалы может помочь мобилизовать внутренние резервы и повысить самооценку. «Если человек верит, это, конечно, может придать ему определенных сил», — добавляет он.

Однако психолог подчеркивает, что для достижения целей необходимы активные действия, а не просто пассивные ожидания, написал «Петербургский дневник».

Коллега Сергея Ланг, психолог Юлия Лосевская, считает, что в каждом взрослом живет «внутренний ребенок», который особенно ярко проявляется в праздники. «Нам всем хочется верить в чудеса. Полезно вспомнить, как мы ждали Новый год в детстве, какие семейные ритуалы и традиции загадывания желаний у нас были», — говорит Лосевская.