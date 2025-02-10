Психолог Кузнецова: смещение внимания поможет ребенку справиться с насмешками

Даже безобидные насмешки могут нанести вред самооценке ребенка и привести к психологическим проблемам. Рекомендациями по защите детей от дразнилок и обидных прозвищ поделилась психолог Светлана Кузнецова в интервью kp.ru.

Специалист подчеркнула, что взрослым важно поддерживать ребенка, помогая ему развить навыки самозащиты. Кузнецова предложила несколько техник, таких как частичное согласие, комплименты и смещение внимание, которые помогают дезориентировать задир.

Важно тренировать эти методы вместе с ребенком, чтобы он чувствовал уверенность. Также эксперт посоветовала следить за эмоциональным состоянием ребенка и вмешиваться, если дело доходит до физического насилия.