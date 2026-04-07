Психолог Кузнецова отметила, что саногенное мышление помогает избавиться от обиды
Клинический психолог Елена Кузнецова поделилась методом управления эмоциями, который называется саногенным мышлением. Этот подход, по ее мнению, позволяет избавиться от обиды и вины так же быстро, как собрать кубик Рубика, написало «Радио 1».
Эксперт отметила, что современный человек часто живет в состоянии стресса и неопределенности, однако страдания можно избежать благодаря саногенному мышлению. Этот метод, в отличие от классического психоанализа, действует быстро и помогает скорректировать привычки, чтобы избавиться от негативных эмоций.
Кузнецова подчеркнула, что эмоции — это результат конкретных умственных операций. Чтобы справиться с обидой, нужно сначала «угасить эмоцию (дыханием, движением), а потом размыслить обиду — разобрать, как конструктор, по деталям», добавил RT.