Психолог Кутузова: завышенные ожидания приводят к выгоранию
Психолог и коуч Анастасия Кутузова посоветовала не создавать завышенных ожиданий. Именно такие надежды приводят к выгоранию, отметила эксперт в беседе с РИАМО.
По ее словам, нужно переосмыслять победы, разбивая глобальные цели на маленькие. Каждый шаг при этом должен быть первым.
«Важно: ставить цель — не равно строить ожидания», — подчеркнула специалист.
Если выгорание все же наступило, следует дать другую оценку поражениям. Можно подумать над тем, что полезного дала ситуация, пояснила психолог.