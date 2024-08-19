Психолог Кутузова: завышенные ожидания приводят к выгоранию

Психолог и коуч Анастасия Кутузова посоветовала не создавать завышенных ожиданий. Именно такие надежды приводят к выгоранию, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По ее словам, нужно переосмыслять победы, разбивая глобальные цели на маленькие. Каждый шаг при этом должен быть первым.

«Важно: ставить цель — не равно строить ожидания», — подчеркнула специалист.

Если выгорание все же наступило, следует дать другую оценку поражениям. Можно подумать над тем, что полезного дала ситуация, пояснила психолог.

Думы о высоком. Почему человечество перестало мечтать о полетах в космос?

Очевидные темы. Путин и Алиев обсудили энергетику, Каспий и логистику

Ядерный шантаж Зеленского. Как вразумить узурпатора

Ефимов: монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро практически завершили

Военный призыв вернется в Хорватию. Европа готовится к войне?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте