Психолог Кушнарева призвала учитывать мнение детей в бракоразводных процессах

Предложение общественников лишить детей права на выбор при разводе родителей вызвало обеспокоенность среди специалистов. Психолог и семейный психотерапевт Ольга Кушнарева рассказала Life.ru , почему важно учитывать мнение детей в бракоразводных процессах.

По словам эксперта, до определенного возраста — обычно до 10 лет — мнение ребенка не имеет юридической силы. Однако даже когда возраст позволяет, голос ребенка может стать критически важным. Дети часто интуитивно выбирают более безопасного и стабильного родителя, особенно если один из них ведет себя неадекватно или страдает зависимостями. Запрет на высказывание мнений может привести к тому, что дети останутся в разрушительной среде.

Кушнарева подчеркивает, что со стороны человек может казаться вежливым и уважительным, но в семье поведение может быть совершенно другим. Поэтому важно учитывать мнение ребенка, чтобы получить достоверную картину происходящего.

«Идея, будто у ребенка якобы развивается чувство вины за принятый выбор, не подтверждается практикой», — отмечает психолог. Напротив, взрослые, бывшие дети, часто говорят, что рады своему решению.

Вместо того чтобы запрещать ребенку говорить, стоит создать систему сопровождения. Это позволит ребенку выражать свое мнение, возвращаться к вопросу спустя время и переоценивать опыт проживания с каждым из родителей.