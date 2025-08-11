Психолог Куляцкая рассказала о возможности развивать интуицию через рефлексию

Многие считают интуицию чем-то сверхъестественным, «шестым чувством», которое позволяет «проникать сквозь время». Способность «предвидеть будущее» можно развивать, рассказала психолог факультета МГППУ Мария Куляцкая в беседе с сайтом KP.RU .

«Если интеллект развивается через обучение, задачи, логические игры, освоение новых областей, то интуиция — через опыт, рефлексию, наблюдательность, развитие эмоционального интеллекта и замедление мышления», — пояснила специалист.

В качестве упражнения для тренировки интуиции психолог предложила задавать себе вопрос: «Что я чувствую, если поступлю так-то?» и прислушиваться к телесным реакциям. Также она посоветовала внимательно присматриваться к незнакомым людям и пытаться предугадать их действия, оценивая достоверность своих прогнозов.

По словам эксперта, в основе интуиции лежит «быстрое мышление», часто не связанное с сознанием. Мозг, считывая многочисленные сигналы, находит угрозы на подсознательном уровне.