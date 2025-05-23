Психолог Куликова-Цай связала скуку на работе с непониманием цели

Некоторые профессии считаются скучными из-за монотонности и низкой вариативности задач. Однако работа может обрести совершенно иной характер при другой мотивации, заявила бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай в интервью радиостанции Sputnik .

По ее словам, такие сотрудники больше ориентируются на стабильность, возможность проводить время в размышлениях, ощущение собственной значимости через безопасность, надежность и стабильный доход.

«Работа не обязана быть именно „веселой“ в традиционном понимании, как нечто наполненное радостью, шутками и постоянным смехом», — отметила эксперт.

Ключевыми параметрами трудовой деятельности Куликова-Цай назвала вовлеченность, мотивацию, психологическое благополучие и личную эффективность. Скука может возникать из-за непонимания цели, а также несоответствия деятельности талантам и потребностям человека, добавила психолог.