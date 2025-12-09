Психолог Куликова-Цай рассказала, что синдром утенка мешает осваивать новые навыки

Психолог Юлия Куликова-Цай рассказала о синдроме утенка в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Как пояснила специалист, состояние возникает, когда человек привязывается к привычному и знакомому.

ЦКогда утенок вылупляется из яйца, то первое, что он видит — это для него истина в последней инстанции, это для него мама. Утята импринтируют и привязываются к первому движущемуся объекту», — пояснила эксперт.

По ее словам, синдром утенка может затруднять качество жизни человека, так как он мешает воспринимать новое. При таком диагнозе желание развиваться и осваивать новые навыки пропадает.