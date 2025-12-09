Психолог Куликова-Цай рассказала, что синдром утенка мешает осваивать новые навыки
Психолог Юлия Куликова-Цай рассказала о синдроме утенка в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Как пояснила специалист, состояние возникает, когда человек привязывается к привычному и знакомому.
ЦКогда утенок вылупляется из яйца, то первое, что он видит — это для него истина в последней инстанции, это для него мама. Утята импринтируют и привязываются к первому движущемуся объекту», — пояснила эксперт.
По ее словам, синдром утенка может затруднять качество жизни человека, так как он мешает воспринимать новое. При таком диагнозе желание развиваться и осваивать новые навыки пропадает.