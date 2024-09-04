Психолог Кулешова: отсутствие интимной близости является первым признаком скорого расставания

Психолог Анна Кулешова в беседе с изданием NEWS.ru назвала проблемы в отношениях, которые неизбежно приведут к скорому расставанию. Так, специалист упомянула про отсутствие интимной близости и редкие разговоры.

Нежелание целовать, обнимать и спать с партнером так или иначе приведет к разрыву.

«Еще один признак — я не могу расслабиться, не доверяю и ревную. Если вы счастливый обладатель данного трио, ваш уютный и милый дом готов к реновации», — сказала она.

В заключение психолог добавила, что фундаментом здоровых отношений является доверие.