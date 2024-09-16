Психолог Каталина назвала лень на работе признаком выгорания

Она отметила, что время от времени лень может выступать как защитный механизм, предотвращая переутомление и выгорание. Однако важно правильно оценить ее степень: если человек постоянно отвлекается на телефон, часто делает перерывы или испытывает сложности с тем, чтобы сосредоточиться на работе и прийти в офис, это может указывать на препятствия для его продуктивности.



Как правило, лень сигнализирует о том, что организму требуется отдых. Психолог рекомендовала проанализировать причины такого состояния, чтобы понять, в чем дело.