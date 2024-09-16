Психолог Каталина назвала лень на работе признаком выгорания

Часто лень на рабочем месте может указывать на серьезные проблемы, такие как выгорание или эндокринные расстройства. Об этом НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.
Она отметила, что время от времени лень может выступать как защитный механизм, предотвращая переутомление и выгорание. Однако важно правильно оценить ее степень: если человек постоянно отвлекается на телефон, часто делает перерывы или испытывает сложности с тем, чтобы сосредоточиться на работе и прийти в офис, это может указывать на препятствия для его продуктивности.
Как правило, лень сигнализирует о том, что организму требуется отдых. Психолог рекомендовала проанализировать причины такого состояния, чтобы понять, в чем дело.
Фабрика «Федоскино» из Мытищ приняла участие в ярмарке современного искусства
Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка в Москве, проехав на красный
Премьерный показ детского спектакля «Русалочка» прошел в Химках
Более 200 участников собрал семейный чемпионат по рыбной ловле в Химках
Лекцию о советской космической промышленности провели для жителей Химок
Обыски провели в московском хостеле, подвал которого сдавали мигрантам
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте