Психолог Кремлева посоветовала повышать самооценку через благодарность себе за усилия

В современном обществе многие люди страдают от низкой самооценки, которая выражается в чувстве неполноценности и недостаточности своих сил и возможностей. Клинический психолог, гипнотерапевт и арт-терапевт Софья Кремлева поделилась с KP.RU практическими советами, которые могут помочь укрепить веру в себя.

Эксперт рекомендует начать с анализа собственных убеждений и отношения к себе. Она советует отмечать свои достижения, какими бы незначительными они ни казались, и проводить анализ своих навыков, талантов и компетенций.

Кремлева подчеркивает важность благодарности себе за усилия, а не только за результаты: «Попробуйте замечать свои успехи, даже небольшие, даже, как вам кажется, незначительные. Проведите ревизию своих навыков, талантов, компетенций и достижений. Научитесь искренне благодарить себя за приложенные усилия, а не только за результаты».

Еще один важный аспект — постановка реалистичных целей и сравнение себя не с другими, а с собой в прошлом. Это позволит увидеть собственный прогресс и укрепить уверенность в себе.

Также специалист отмечает значимость поддержки со стороны близких людей или профессионалов. Психолог может помочь выявить глубинные причины низкой самооценки и разработать индивидуальный план ее повышения.