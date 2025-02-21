Психолог Крашенинников: «бежевые мамы» лишают детей возможности познавать мир

Трендом среди родителей стали «бежевые мамы», идеология которых заключается в воспитании детей исключительно в нейтральных цветах: одежде, игрушках, интерьере. Такие ограничения лишают ребенка возможности познавать разнообразие мира, считает кандидат психологических наук и отец пятерых детей Евгений Крашенинников. Своим мнением он поделился в беседе с сайтом «Взгляд».