Психолог Крашенинников: «бежевые мамы» лишают детей возможности познавать мир

Трендом среди родителей стали «бежевые мамы», идеология которых заключается в воспитании детей исключительно в нейтральных цветах: одежде, игрушках, интерьере. Такие ограничения лишают ребенка возможности познавать разнообразие мира, считает кандидат психологических наук и отец пятерых детей Евгений Крашенинников. Своим мнением он поделился в беседе с сайтом «Взгляд».
По словам специалиста, важно развивать восприятие через яркие краски, помогая ребенку осознать собственные скрытые возможности. Тренды вроде «бежевого» воспитания отражают скорее родительские предпочтения, чем реальные потребности детей, подчеркнул психолог.
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