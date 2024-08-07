Психолог Костеренко посоветовал спокойно и уравновешенно отвечать токсичным коллегам

Токсичный коллектив становится серьезной помехой на карьерном пути. Лучше отвечать таким коллегам либо в позитивном ключе, либо спокойно и уравновешенно, рассказал психолог Сергей Костеренко в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, необходимо определить токсичных людей из общего коллектива и построить с ними более аккуратные отношения. Как правило, это люди, у которых есть внутренние неразрешенные психологические проблемы.

Для комфортной рабочей обстановки на свою сторону можно привлекать позитивных коллег, которые поддержат в трудных ситуациях, отметил психолог.

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