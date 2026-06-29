В 2026 году вокруг резиновых игрушек-антистресс в виде цветных пельмешков разгорелся настоящий ажиотаж. Среди детей и даже взрослых эти изделия стали пользоваться большим спросом, однако их покупка нередко заканчивается слезами и скандалами. Клинический психолог Ирина Коржаева в беседе с Life.ru объяснила, почему дети так бурно реагируют на эти игрушки.

Она отметила, что сейчас принято общаться с детьми на равных, но при этом часто игнорируется естественная потребность ребенка чувствовать разницу в масштабе. Когда малыш держит игрушку, она кажется ему огромной, а в руках взрослого та же вещь выглядит маленькой. Это сравнение интуитивно подталкивает ребенка к желанию поскорее вырасти.

«Сейчас можно детям разжевывать то, что они могут и сами понять, но у них отпадает необходимость в размышлении. Все вышеперечисленное неосознанно лишает ребенка детства», — объяснила психолог.

По словам эксперта, истерика при распаковке — это просто копия модели поведения, которую дети видят на экранах. Если блогер устраивает шумное шоу с криками ради хайпа, у неокрепшего ума срабатывает шаблон нормы. Отсутствие внутреннего фильтра и критического анализа вкупе с яркой картинкой и громкими звуками бьет прямо в подсознание.

Дамплинги — это небольшие резиновые фигурки, напоминающие хинкали, в закрытых коробках. Процесс их вскрытия напоминает лотерею: внутри может оказаться обычный экземпляр или редкий цветной вариант с блестками и глиттером. Вокруг них сложился небывалый ажиотаж: дети рыдают из-за повторяющихся фигурок, взрослые сметают товар с полок ящиками, а торговые сети вынуждены вводить ограничения на продажу в одни руки.