Психолог Королева предупредила о негативной реакции мужчин на излишнюю требовательность

Чрезмерная требовательность и критика способны вызвать раздражение у мужчины. Об этом предупредила психолог Юлия Королева в беседе с NEWS.ru .

По ее словам, беспочвенная придирчивость заставляет вторую половину постоянно пребывать в состоянии напряжения.

«Мужчина теряется в догадках, как именно удовлетворить запросы женщины, затем чувствует, что он не соответствует требованиям, что вызывает у него вспышки агрессии и гнева», — пояснила эксперт.

Королева отметила, что представительниц прекрасного пола также выводят из себя некоторые особенности поведения партнеров. Так, женщину может напрягать отсутствие помощи по дому или постоянное использование гаджетов мужчиной.