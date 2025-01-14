Психолог Корнев: чучела животных могут помочь справиться с утратой питомца

Психолог Виктор Корнев в разговоре с «Москвой 24» прокомментировал набирающую популярность в России тенденцию создания чучел из домашних животных. Он отметил, что такие изделия могут помочь владельцам справиться с утратой любимого питомца.

Корнев объяснил, что создание чучела позволяет бывшим хозяевам сохранить физическую память о животном, создавая своего рода мемориал или проявляя уважение. Тем не менее, он сомневается в эффективности данного метода, утверждая, что постоянное присутствие чучела в доме будет вызывать болезненные воспоминания, затрудняя процесс забывания неприятного момента.

Член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов РФ Владимир Пинаев также призвал владельцев задуматься о причине смерти питомца перед принятием решения о создании чучела. Если животное умерло естественной смертью, то изготовление чучела возможно. Однако, если существуют санитарно-эпидемиологические риски, то лучшим решением будет кремация.