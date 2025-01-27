Психолог Копнева: успеха в жизни можно достичь за счет социальных навыков

Психолог-расстановщик Лучия Копнева в интервью для РИАМО подчеркнула, что успех в жизни достигается не только благодаря природным талантам и одаренности, но и развитым социальным навыкам.

Социальный интеллект — это способность понимать и интерпретировать эмоции других людей, а также грамотно выражать свои собственные чувства. Этот вид интеллекта включает в себя коммуникативные способности, умение работать в команде и проявлять сочувствие.

По словам Копневой, талантливые и менее одаренные люди могут достигать одинакового уровня успеха. Даже если у кого-то высокий уровень IQ, но отсутствует настойчивость, ему будет сложно добиться значительных результатов, ведь успех требует силы воли и стойкости характера.

Развитие социального интеллекта предполагает изучение человеческих эмоций, правил общения и этикета, развитие социальной интуиции, лидерских качеств, эмпатии и умения управлять своими эмоциями.