Психолог Константинова: самостоятельно справиться с профессиональным выгоранием практически невозможно

Как пояснила специалист, все, что в силах сделать человек, это наладить режим сна и отдыха и поддерживать свое физическое состояние. Обычно профессиональное выгорание начинается с потери интереса к работе и эмоциональной утомляемости. Далее это состояние переходит в стадию проявления агрессии и определенных эмоциональных взрывов.

«Наш круг групповой динамики нас поддерживает, если мы вовремя может этим поделиться, получить поддержку, то это не переходит на ту последнюю стадию», — пояснила психолог.

По словам Константиновой, самое главное — не оказаться на последней стадии, где есть вероятность почувствовать полную апатию.