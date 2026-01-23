Психолог Кононова призвала не обесценивать эмоции ребенка при возвращении в школу после праздников

После каникул некоторым детям тяжело вернуться к школьному ритму жизни, и родители могут столкнуться с капризами. Психолог-терапевт Анастасия Кононова поделилась рекомендациями по адаптации в беседе с сайтом KP.RU .

Специалист посоветовала избегать обесценивания переживаний ребенка.

«Обычно процесс возвращения в учебный ритм занимает от пяти дней до двух недель. Даже если этого еще не произошло, главное, помните — это не капризы вашего ребенка, а нормальная физиологическая реакция», — отметила эксперт.

По ее словам, задача родителей — не спасать, не давить и не игнорировать, а просто быть рядом и верить, что ребенок справится. Психолог предложила давать больше телесного контакта и создать маленький ритуал возвращения домой.