Психолог Кононов назвал свободу главным плюсом холостяцкой жизни

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов в беседе с NEWS.ru назвал свободу, в том числе финансовую, главным плюсом холостяцкой жизни.

Эксперт добавил, что у людей, кто живет без пары, остается больше времени на себя и свои хобби.

«Финансовая свобода, отсутствие расходов на других, кроме себя. Свобода в выборе места отдыха и его продолжительности», — сообщил Кононов.

По словам психолога, некоторые мужчины осознанно выбирают такой образ жизни из-за прошлого негативного опыта построения отношений.