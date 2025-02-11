Психолог Комлова: служебный роман может обернуться потерей работы

Психолог-сексолог Анна Комлова призвала людей серьезно задуматься, прежде чем вступать в романтические отношения на рабочем месте. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, постоянное взаимодействие с коллегой после разрыва служебного романа может приносить серьезные страдания. Ежедневные встречи будут сопровождаться болью.

«Все время будет тянуть, все время ты будешь слышать о нем, видеть его, думать о нем», — отметила психолог.

Вероятным последствием такой ситуации она назвала увольнение. Нередко люди теряют действительно хорошую работу из-за экс-возлюбленного в коллективе, добавила Комлова.