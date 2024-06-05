Психолог Комарова: в отпуске работника не должны преследовать незавершенные дела

Многие сотрудники, особенно руководители, привыкли в отпуске созваниваться по вопросам работы. Но отдыхающего не должны преследовать незавершенные дела, сообщила психолог Светлана Комарова в беседе с RT.

По словам специалиста, для этого необходимо заранее передать все задачи коллегам. Накануне отпуска можно позвонить всем важным клиентам и партнерам, предупредив их о периоде своего отсутствия. В идеале лучше заблокировать на это время все рабочие контакты, сообщил «Петроград».

Психолог отметила, что грамотное делегирование своих обязанностей позволит работнику по-настоящему отдохнуть.

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