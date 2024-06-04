Психолог Комарова посоветовала в отпуске сменить сим-карту или отключить телефон

Отпуск для современного человека должен стать периодом полного переключения деятельности, поэтому, чтобы полноценно отдохнуть, нужно провести серьезную подготовительную работу. Об этом RT рассказала психолог Светлана Комарова.

Она посоветовала заранее составить список задач, в котором будут прописаны все дела, которые на время отпуска человек передаст коллеге. Там же нужно указать все контакты и имена партнеров. Кроме того, поставить переадресацию на почте и предупредить за пару дней всех заинтересованных.

«Если ваша работа такова, что может потребовать ваших решений даже во время отпуска, то договоритесь с коллегами и руководством о приемлемом времени созвонов и ситуациях, при которых вам можно звонить. Особенно это касается руководителей», — отметила психолог.

Остальным она посоветовала сменить сим-карту на время поездки или совсем отключить телефон. Эксперт добавила, что без полноценного отдыха и смены обстановки человек не отдохнет.