Психолог Кольцова связала «противозачаточное лицо» у женщин с низкой самооценкой

Трудности знакомства девушек с противоположным полом нередко объясняются неуверенностью в себе. Об этом заявила психолог Екатерина Кольцова в беседе с « Москвой 24 ».

Она привела выражение «противозачаточное лицо», подразумевающее образ женщин, выглядящих чрезмерно строгими и независимыми, отчего мужчины испытывают страх подойти ближе. По словам эксперта, причина подобного поведения скрывается в заниженной самооценке.

«Такие женщины боятся доверять. Они напоминают котят, которые шипят, но на самом деле очень хотят, чтобы их приласкали», — пояснила специалист.

Кольцова посоветовала представительницам прекрасного пола не бояться встречаться с мужчинами и внимательно наблюдать за ходом общения.