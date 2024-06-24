Психолог Колосова призвала не ждать полной усталости, чтобы уйти в отпуск

Нужно выбирать время для отпуска так, чтобы не ехать в него в полном изнеможении. Об этом News.ru рассказала кандидат психологических наук Светлана Колосова.

По ее словам, не стоит ждать критической точки усталости. Идти в отпуск нужно вовремя, когда еще есть силы. Иначе организм просто не успеет восстановиться от пережитого стресса.

«Надо уходить, когда есть легкая усталость, но не переутомление, чтобы не было выгорания, стресса», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что в противном случае человек лишь немного восстановит силы и почти сразу после отпуска снова почувствует усталость.