Психолог Клюваева: уберечь подростка от мошенников можно, рассказывая ему о схемах обмана

У подростков, которые становятся жертвами мошенников, часто есть страх обратиться за помощью к взрослым. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Светлана Клюваева.

По словам эксперта, дети, которых обманывают злоумышленники, обычно чувствуют себя покинутыми и не знают правил безопасности. Подростков легко обмануть, поскольку они ведомые и часто предоставлены сами себе, у них плохие отношения с родителями и нет взрослого, которому можно довериться.

«Когда появляется кто-то взрослый и ведет себя как друг, как человек, который за этого подростка, то подросток тянется к нему», — отметила специалист.

Чтобы уберечь ребенка от уловок мошенников, нужно рассказывать ему о возможных схемах обмана. Тогда он будет чувствовать себя увереннее и защищеннее. Лучшая профилактика — информирование взрослых и детей, проведение уроков и выпуск информационных материалов.