Психолог Клюваева не поддержала идею о замедлении видеоигр

Детский психолог Светлана Клюваева в беседе с «Ридусом» критично высказалась относительно инициативы депутата Госдумы РФ Нины Останиной, которая предложила замедлить компьютерные игры, чтобы уменьшить время детей за экраном.

Психолог считает, что такая мера вряд ли принесет реальную пользу, а наоборот, вызовет негативную реакцию у подростков в виде агрессии и раздражения.

Клюваева также усомнилась в технической осуществимости идеи, учитывая разнообразие программного обеспечения и компьютерных платформ. Она выразила сомнения в способности депутатов эффективно решать подобные проблемы и справляться с детскими психологическими вопросами.