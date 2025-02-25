Психолог Клюваева не поддержала идею о замедлении видеоигр

Детский психолог Светлана Клюваева в беседе с «Ридусом» критично высказалась относительно инициативы депутата Госдумы РФ Нины Останиной, которая предложила замедлить компьютерные игры, чтобы уменьшить время детей за экраном.
Психолог считает, что такая мера вряд ли принесет реальную пользу, а наоборот, вызовет негативную реакцию у подростков в виде агрессии и раздражения.
Клюваева также усомнилась в технической осуществимости идеи, учитывая разнообразие программного обеспечения и компьютерных платформ. Она выразила сомнения в способности депутатов эффективно решать подобные проблемы и справляться с детскими психологическими вопросами.
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