Психолог Клен рассказала, как преодолеть родительский газлайтинг

Газлайтинг — это форма психологического насилия, при которой один человек заставляет другого сомневаться в собственной адекватности, искажает факты и использует манипуляции. Психолог Елена Клен поделилась с RuNews24.ru знаниями о том, как этот феномен проявляется в отношениях между родителями и детьми.

«ТСН24» приводит слова эксперта: «Практически каждый человек хоть раз обсуждал свое детство с родителями и сталкивался с фразой „да что ты придумываешь, не было такого“ или „ты преувеличиваешь, это все твой максимализм“. Такие фразы являются примером газлайтинга».

Специалист отмечает, что воспоминания всегда субъективны и зависят от контекста и эмоциональной окраски пережитого события. То, что ребенок запомнил как травмирующее событие, может не запомниться родителю.

Для эмоционального исцеления важно отказаться от категоричного деления опыта на хороший или плохой. Восстановить потерянные связи и понять чужие переживания помогает профессиональная психотерапия. Однако, чем сильнее и дольше длится конфликт, тем сложнее его разрешить.