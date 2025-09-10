Психолог Киселева рассказала, что реакцию на стресс можно «переписать»

Реакция организма на стресс — это результат врожденных механизмов, которые формируются под влиянием жизненного опыта. Профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселева в интервью KP.RU объяснила, как изменить реакцию на стрессовые ситуации.

По словам эксперта, в ответ на угрозу у человека могут проявиться четыре типа реакций: «бей», «беги», «замри» или «подстройся». Преобладающий тип зависит от индивидуального опыта. Например, если в детстве ребенок сталкивался с агрессией родителей и не мог защитить себя, то во взрослом возрасте он будет склонен к реакции «замри».

Чтобы изменить эту привычку, нужно осознать, что именно запускает реакцию, и учиться выбирать другие стратегии поведения. Психолог отметила, что такие навыки развиваются постепенно, но при этом важно не игнорировать стресс и помнить, что реакцию можно «переписать», сделав ее более эффективной и здоровой.