Психолог Ким: интерес подростков к заброшенным домам связан с особенностью мозга

В Краснодаре подростки массово проникают на заброшенные объекты, чтобы сделать яркие фото и видео для соцсетей. Особый интерес у школьников вызывают бывший аквапарк на Гидрострое и замороженное строительство жилого комплекса в Авиагородке. Причины такого поведения объяснила психолог Дарья Ким в беседе с « Краснодарскими известиями ».

По словам эксперта, стремление к рискованным действиям — это естественная часть взросления. Подростки тянутся к запретному, так как у них еще не сформированы лобные доли мозга, отвечающие за самоконтроль. Из-за этого молодые люди часто совершают импульсивные поступки и не осознают опасности.

«Так как чаще всего речь идет об одобрении среди сверстников, то подобные такие поступки совершаются именно группой», — добавила специалист.

Психолог подчеркнула важность родительского участия. Самое лучшее, что могут сделать взрослые, — научить ребенка задумываться о последствиях своих действий.